Atletica, Daisy Osakue non ingrana: tre nulli ai Campionati Italiani e addio titolo nel disco, vince Conte

Daisy Osakue non sta vivendo un momento eccezionale dal punto di vista agonistico: dopo aver mancato la qualificazione alla finale degli Europei (una delle pochissime contro prestazioni dell’Italia durante la rassegna continentale a Roma), la primatista nazionale di lancio del disco (64.57 metri lo scorso anno a Lucca) è incappata in tre nulli ai Campionati Italiani Assoluti.

La piemontese, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, partiva con tutti i favori del pronostico per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e invece ha commesso tre errori che l’hanno esclusa dalla lotta per il successo: due lanci fuori settore e uno in gabbia, addio alla possibilità di conquistare il quinto titolo italiano di fila. L’azzurra dovrà prontamente lasciarsi alle spalle la deludente prova di La Spezia, per proseguire in maniera più convincente la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il titolo tricolore è stato conquistato da da Emily Conte, classe 2002 che ha prevalso con la misura di 56.82 metri piazzata subito in apertura di gara e utile per avere la meglio sulla 35enne Stefania Strumillo, autrice di un 56.65 all’ultimo assalto. Elena Varriale ha completato il podio (53.33) lasciandosi alle spalle Diletta Fortuna (51.19) e Benedetta Benedetti (51.05).