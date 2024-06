Atletica, Daisy Osakue: “Non ho gestito bene la tensione, c’è da lavorare”

Calato il sipario sulle qualificazioni del lancio del disco femminile, in questa prima giornata degli Europei 2024 di atletica. Tra le atlete a giocarsi l’accesso alla Finale anche Daisy Osakue. Grandi motivazioni per la discobola nostrana, presentatasi all’appuntamento della rassegna continentale con buoni risultati nelle ultime settimane.

Osakue aveva brillato circa un mese fa sulla pedana di Crema, dove aveva spedito l’attrezzo a 63,48 con il secondo lancio, miglior prestazione personale stagionale. La torinese delle Fiamme Gialle è così tornata ad avvicinare il primato nazionale di 64,57 ottenuto la scorsa stagione. Il riscontro del primo gruppo di qualificazione non è stato esaltante per la nostra portacolori, vista la misura di 60,10. La migliore è stata la croata Sandra Elkasevic (65,62), nona l’altra azzurra Stefania Strumillo (57,04).

“Mi sarei aspettata qualcosa di più, ma è sempre un discorso di gestione di tensione che credo mi abbia condizionato. È una cosa su cui sto lavorando, ma chiaramente non è semplice“, ha ammesso ai microfoni di RaiSport HD l’atleta. “Spero di rientrare nel gruppo delle migliori dodici per fare il meglio possibile in Finale, altrimenti mi rimetterò con maggior impegno a lavorare perchè quest’anno le gare importanti sono molte“, ha aggiunto Osakue.