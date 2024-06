Atletica, Anna Bongiorni: “I giovani sono un grande stimolo, l’Italia è un grande squadra”

Missione compiuta per Anna Bongiorni, impegnata nelle batterie dei 100 metri femminili in questa seconda giornata degli Europei 2024 di atletica a Roma. Sulla pista dello Stadio Olimpico, l’azzurra ha ottenuto l’undicesimo crono dell’overall di 11.35, il suo miglior tempo in questa stagione.

Una buona partenza per Bongiorni, poi qualcosa è mancato in chiusura della sua prova. Avrà modo di migliorare domani nel prossimo turno, per massimizzare il proprio riscontro. “Sono abbastanza contenta della mia gara. Sono partita forte, c’è da sistemare il finale. Sono molto focalizzata sulla staffetta e gli stimoli sono quelli di arrivare pronta per la prova a squadra. Vogliamo fare qualcosa di grande“, ha dichiarato ai microfoni di RaiSport HD.

Bongiorni ha poi parlato delle proprie emozioni e di quale sia il clima in squadra, dopo una grande prima giornata: “Ho seguito con grande trasporto e ho fatto anche fatica ad addormentarmi. Ci teniamo tutti a fare molto bene e siamo una grande squadra, molto unita. Mi sono venuti i brividi per i risultati che i ragazzi hanno ottenuto. I giovani sono di enorme stimoli per noi atleti più maturi“.