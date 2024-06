Atletica, Andy Diaz perde il mondiale stagionale. Un giamaicano supera l’azzurro dopo 4 mesi: è volata olimpica

Andy Diaz ha perso il primato mondiale stagionale di salto triplo, venendo sorpassato in cima alle liste internazionali della specialità che guidava addirittura dal 6 febbraio. Il fuoriclasse italiano, che potrà indossare la maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024, si era espresso in un eccellente balzo da 17.61 metri a Torun (Polonia) in un appuntamento al coperto ed è rimasto saldamente al comando fino a questa notte.

A Kingston (Giamaica) si è esaltato il padrone di casa Jaydon Hibbert, capace di un rilevante 17.75 metri con addirittura 0,7 m/s di vento contrario. Il 19enne caraibico, Campione del Mondo under 20 nel 2022 e detentore del record mondiale di categoria (17.87 metri lo scorso anno), era già stato capace del miglior salto all’aperto di questa annata agonistica (17.57 sempre a Kingston lo scorso 11 maggio, con addirittura 1,3 m/s di brezza in faccia).

Andy Diaz osserva da casa uno dei suoi tanti rivali in vista dei Giochi, sperando di essere al meglio della condizione fisica. L’allievo di Fabrizio Donato ha infatti rinunciato a una tappa di Diamond League a causa di un fastidio e non ha ancora fatto il proprio debutto outdoor, non lo vedremo sicuramente all’opera agli Europei perché per regolamento potrà rappresentare il Bel Paese soltanto a partire da agosto. In graduatoria figurano poi lo spagnolo Jordan Diaz (17.55), il burkinabé Hugues Zango (17.53), il portoghese Pedro Pichardo (17.51) e l’algerino Yasser Triki (17.35), tutti atleti in lizza per il podio a cinque cerchi.