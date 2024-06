Atletica, Alice Mangione ritocca il personale e sfiora una clamorosa finale europea nei 400. Out Polinari e Trevisan

Alice Mangione firma la miglior prestazione individuale della carriera e sfiora l’impresa, mancando però la qualificazione per la finale dei 400 metri ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Eliminate in semifinale anche le altre due azzurre Anna Polinari e Giancarla Trevisan, che erano chiamate ad un’impresa quasi impossibile per superare il turno.

Mangione, già argento con la staffetta 4×400 mista nella giornata inaugurale della manifestazione, ha chiuso in terza piazza l’ultima delle tre semifinali con il suo nuovo record personale in 51.34 (13 centesimi meglio del 51.47 di due anni fa a Ginevra) grazie ad un rettilineo finale impressionante in cui ha superato di fatto cinque atlete a doppia velocità avvicinandosi anche alle prime due posizioni che garantivano l’accesso diretto in finale.

La 27enne siciliana ha messo a referto il terzo tempo di ripescaggio, risultando quindi la prima delle escluse dall’ultimo atto a 20 centesimi dall’austriaca Susann Gogl-Walli (seconda ripescata). Molto più distanti le altre due italiane impegnate, con Anna Polinari (argento con la 4×400 mista) sesta nella seconda heat in 52.53 e Giancarla Trevisan quinta nella prima batteria di semifinale in 52.59.