Atletica, 100 metri stravolti: sconquasso nelle liste mondiali, un giamaicano in testa, Lyles ko, Jacobs terzo europeo

Quello che si sta per concludere è stato un fine settimana letteralmente di fuoco per i 100 metri, caratterizzato da una serie di riscontri cronometrici davvero di lusso e che fanno entrare anche la specialità regina nel vivo di questa annata agonistica, quando mancano un paio di mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il giamaicano Oblique Seville ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale correndo un superlativo 9.82 a Kingston e riuscendo a battere lo statunitense Noah Lyles, Campione del Mondo arresosi in 9.85 nonostante una grande rimonta sul lanciato.

A Salamanca (Spagna) sono esplosi due inattesi cubani: Shainer Reginfo Montoya ha tuonato un imperiale 9.90 e si è così issato al terzo posto della classifica mondiale stagionale (per qualche ora ha detenuto la world lead), pareggiando il non ancora ratificato crono corso di recente dal sudafricano Akani Simbine ad Atlanta. L’altro caraibico Reynaldo Espinosa ha timbrato 9.96 e si è issato in decima piazza. Scivolano così indietro gli statunitensi Christian Miller (9.93), Kendal Williams (9.93) e Brandon Hicklin (9.94).

Sono così quattordici gli uomini a essere scesi sotto il muro dei dieci secondi in questa stagione. Il miglior italiano è Marcell Jacobs: il Campione Olimpico si è espresso in 10.03 a Oslo ed è il terzo europeo dell’anno alle spalle dei britannici Jereamih Azu (9.97) e Louie Hinchliffe (10.00). Il velocista lombardo si lancia così verso gli Europei di Roma, dove sarà chiamato a difendere il titolo continentale. Chituru Ali è stato capace di 10.06 a Dubai, Matteo Melluzzo è sceso a 10.13 a Roma, Filippo Tortu ha corso in 10.15 negli USA.

CLASSIFICA MONDIALE STAGIONALE 100 METRI

1. Oblique Seville (Giamaica) 9.82

2. Noah Lyles (USA) 9.85

3. Shainer Reginfo Montoya (Cuba) 9.90

3. Akani Simbine (Sudafrica) 9.90 (non ancora ratificata)

5. Christian Miller (USA) 9.93

5. Kendal Williams (USA) 9.93

7. Brandon Hicklin (USA) 9.94

7. Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria) 9.94

9. Christian Coleman (USA) 9.95

10. Reynaldo Espinosa (Cuba) 9.96

11. Jeremiah Azu (Gran Bretagna) 9.97

12. Ferdinand Omanyala (Kenya) 9.98

13. Godson Oke Oghenebrume (Nigeria) 9.99

13. Abdul Hakim Sani Brown (Giappone) 9.99

15. Cejhae Greene (Antigua & Barbuda) 10.00

15. Louie Hinchliffe (Gran Bretagna) 10.00

—

26. Marcell Jacobs (Italia) 10.03

42. Chituru Ali (Italia) 10.06

83. Matteo Melluzzo (Italia) 10.13

104. Filippo Tortu (Italia) 10.15

138. Lorenzo Patta (Italia) 10.18