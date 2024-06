Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per l’OQS di Budapest: 12 azzurri a caccia del pass olimpico

Da giovedì 20 a domenica 23 giugno è in programma a Budapest la seconda e ultima tappa delle Olympic Qualifier Series verso i Giochi di Parigi 2024. Per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, saranno dodici gli azzurri impegnati nella capitale ungherese con l’obiettivo di conquistare il pass a cinque cerchi tramite il ranking delle OQS.

Nella nuova combinata olimpica (boulder+lead) vedremo in azione Marcello Bombardi, Stefano Ghisolfi, Filip Schenk, Giorgio Tomatis al maschile e Camilla Moroni, Laura Rogora, Giorgia Tesio tra le donne. Italia che verrà rappresentata inoltre nello speed da Alessandro Boulos, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda tra gli uomini e da Beatrice Colli e Giulia Randi al femminile.

In base ai risultati della tappa di Shanghai, l’azzurra più accreditata per volare alle Olimpiadi di Parigi è Camilla Moroni (nona in classifica generale) ma possono ancora provarci anche Laura Rogora (17ma), Filip Schenk (17°) e Stefano Ghisolfi (19°) sempre nella combinata.