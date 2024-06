Arrampicata sportiva, Beatrice Colli si qualifica alle Olimpiadi! Un’azzurra a Parigi 2024 nello speed

Beatrice Colli si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024, portando così a quota quattro il contingente tricolore dell’arrampicata sportiva ai Giochi: si aggiunge a Matteo Zurloni (Campione del Mondo di speed), Camilla Moroni e Laura Rogora (che hanno fatto festa nel boulder&lead attraverso le qualificazioni, giusto poche ore fa).

L’azzurra si è garantita un pass nella specialità speed al termine delle Olympic Qualifier Series: gli ottavi di finale raggiunti nella seconda tappa di Budapest, combinato con il risultato di Shanghai, è stato sufficiente per essere certa dell’ingresso tra le miglior sette atlete non ancora qualificate alla rassegna a cinque cerchi, considerando sia i pass in palio attraverso questo evento che le varie riallocazioni.

Beatrice Colli ha perso l’ottavo di finale contro la cinese Niu Di (7.07 a 7.59) nella gara vinta dalla polacca Aleksandra Kalucka battendo la cinese Yafei Zhou in finale (6.50 a 6.52), terza l’indonesiana Rajiah Sallsabuillah (6.64). Nessun italiano si aggiunge a Zurloni, la gara maschile è stata vinta dal cinese Peng Wu (4.90), secondo il kazako Amir Maimuratov (caduto in finale), terzo l’indonesiano Veddriq Leonardo (5.05).