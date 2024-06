Antonio Tiberi lascia il Giro del Delfinato dopo due tappe. La motivazione del ritiro

Finisce dopo due tappe il Giro del Delfinato 2024 per Antonio Tiberi, che non si è presentato al via della terza frazione con partenza a Celles-sur-Durolle. Il giovane talento italiano, d’accordo con la sua squadra, ha deciso di tornare a casa dopo essersi staccato ieri sulla prima salita dal gruppo dei migliori a causa della stanchezza accumulata nelle tre settimane del Giro d’Italia.

“Dopo aver raggiunto i suoi obiettivi principali di assicurarsi la maglia bianca e finire tra i primi cinque al Giro d’Italia, Tiberi puntava a firmare una buona prestazione al Delfinato. Tuttavia nella tappa di ieri non è riuscito a tenere il passo degli avversari diretti a causa della stanchezza dopo il Giro”, si apre così il comunicato emesso dalla Bahrain-Victorious.

“Di conseguenza, Antonio e la squadra hanno deciso di spostare il focus su altri obiettivi più avanti nel corso della stagione, dopo essersi goduti un po’ di meritato riposo e recupero“, si legge nella nota pubblicata dal team. Vedremo dunque quale sarà la nuova programmazione di Tiberi per la seconda parte della stagione, dopo aver dimostrato un bel salto di qualità nella Corsa Rosa.