Antonella Palmisano carica gli Europei: “Vibrazioni positive”. E scherza con Tamberi: “Voglio alzare l’asticella…”

Antonella Palmisano sarà una delle punte di diamante dell’Italia agli Europei 2024 di atletica leggera, che inizieranno domani a Roma e che ci terranno compagnia fino a mercoledì 12 giugno. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia punta a conquistare una medaglia di fronte al proprio pubblico e a lanciare la volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclasse pugliese sarà indubbiamente tra le grandi favorite della gara in programma venerdì 7 giugno alle ore 18.35.

Antonella Palmisano ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa: “Vibrazioni positive. Giochiamo in casa, nello stadio in cui Pietro Mennea, pugliese come me, fu assoluto protagonista agli Europei del 1974. Avere l’energia del pubblico sarà importante. L’infortunio di tre anni fa mi ha fatto capire di avere una forza dentro che non conoscevo: reagire mi ha fatto ritrovare la gioia di marciare e di mettermi in gioco, voglio alzare ancora l’asticella”.

In conferenza stampa era presente anche Gianmarco Tamberi, che quando ha sentito la parola “asticella” si è quasi sentito chiamare in causa. Il Campione Olimpico di salto in alto, capitano della Nazionale Italiana, ha voluto scherzare con la ribattezzata Nelly, chiedendole di misurarsi nella sua stessa specialità. La fuoriclasse pugliese ha risposto prontamente con il sorriso: “Però dopo ti vogliamo vedere sui 5 km di marcia”.