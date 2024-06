Andy Diaz, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Andy Diaz ha acquisito la cittadinanza italiana a inizio 2023, ma non ha ancora potuto indossare la maglia azzurra: era infatti presente nel referto di gara delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la bandiera cubana, pur essendo soltanto iscritto senza avere partecipato, e dunque ha dovuto tre anni per poter rappresentare un altro Paese in campo agonistico. Il 28enne debutterà sotto i colori della nostra Nazionale proprio ai Giochi ed è uno dei grandi favoriti per le medaglie: il primatista italiano (17.75 metri) ha i mezzi per sognare in grande.

Nome: Andy

Cognome: Diaz Hernandez

Luogo e data di nascita: L’Avana (Cuba), 25 dicembre 1995

Sport e discipina: atletica (salto triplo)

Quando gareggia: mercoledì 7 agosto (qualificazioni), eventuale venerdì 9 agosto (finale)