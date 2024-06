Alex Sorgente, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Alex Sorgente avrà l’onore di prendere parte ai Giochi per la prima volta in carriera: aveva acquisito il diritto per Tokyo 2020, ma un infortunio gli impedì di presentarsi ai nastri di partenza. Nel 2016 vinse i Mondiali nel park, specialità in cui gareggerà anche a Parigi, ma ai tempi difendeva i colori degli USA, prima di acquisire la cittadinanza italiana. L’azzurro cercherà di raggiungere la finale nella rassegna a cinque cerchi che si disputerà nella capitale francese, provando a stupire.

Nome: Alex

Cognome: Sorgente

Luogo e data di nascita:Lake Worth (USA), 26 novembre 1997

Sport e discipina: skateboard (park)

Quando gareggia: mercoledì 7 agosto