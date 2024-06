Alessandro Mazzara, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Alessandro Mazzara sarà alla sua seconda partecipazione ai Giochi dopo il debutto a Tokyo 2020, quando aveva appena 17 anni. L’azzurro è nel frattempo maturato e si è meritato una nuova presenza a cinque cerchi grazie a un biennio di grande sostanza in termini di risultati, riuscendo a rientrare nella top-20 del ranking mondiale. Riuscire ad accedere alla finale nel park (specialità dello skateboard) resta un’impresa difficile, ma il siciliano ha tutte le carte in regola per provarci.

Nome: Alessandro

Cognome: Mazzara

Luogo e data di nascita: Erice (Trapani), 5 maggio 2004

Sport e discipina: skateboard (park)

Quando gareggia: mercoledì 7 agosto