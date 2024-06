A che ora Sibilio oggi agli Europei di atletica: programma esatto, tv, streaming, avversari

Alessandro Sibilio è uno dei protagonisti più attesi per i colori azzurri quest’oggi nella sessione serale della penultima giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Il napoletano si presenta infatti con ambizioni importanti alla Finale dei 400 ostacoli dopo i vari problemi fisici degli ultimi mesi.

L’azzurro ha destato un’ottima impressione in semifinale, correndo in 48.07 e stampando la seconda miglior prestazione continentale dell’anno alle spalle del fenomeno norvegese Karsten Warholm, netto favorito della vigilia per la medaglia d’oro. Sibilio ha comunque tutte le carte in regola per giocarsi un posto sul podio, aggiornando il personale e avvicinandosi magari al record nazionale di Fabrizio Mori.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dei 400 ostacoli con Alessandro Sibilio agli Europei 2024 di atletica leggera. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA ALESSANDRO SIBILIO OGGI AGLI EUROPEI

Martedì 11 giugno

Ore 21.05 Finale 400 ostacoli, con Alessandro Sibilio – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ALESSANDRO SIBILIO OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FINALE 400 OSTACOLI EUROPEI

Corsia 2: Matic Ian Gucek (Slovenia)

Corsia 3: Emil Agyekum (Germania)

Corsia 4: Nick Smidt (Olanda)

Corsia 5: Rasmus Magi (Estonia)

Corsia 6: Berke Akcam (Turchia)

Corsia 7: Alessandro Sibilio (Italia)

Corsia 8: Karsten Warholm (Norvegia)

Corsia 9: Carl Bengtström (Svezia)