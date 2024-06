A che ora Larissa Iapichino oggi agli Europei di atletica: programma esatto, tv, streaming, avversarie

La finale femminile del salto in lungo sarà una delle gare più attese in chiave azzurra dell’ultima giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. L’Italia punta tutto su Larissa Iapichino, argento continentale indoor in carica e possibile candidata ad un posto sul podio nella competizione odierna.

La 21enne toscana, reduce da un incoraggiante 6.86 a Palermo, si presenta all’ultimo atto degli Europei casalinghi con il terzo accredito stagionale all’aperto (il quarto considerando il 6.91 al coperto della tedesca Mikaelle Assani) dietro alla portoghese Agate De Sousa e soprattutto alla fortissima teutonica Malaika Mihambo, capaci di spingersi rispettivamente fino a 6.88 e 7.03.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino agli Europei 2024 di atletica leggera. Prevista diretta tv su Rai Sport (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LARISSA IAPICHINO OGGI AGLI EUROPEI

Mercoledì 12 giugno

Ore 20.54 Finale salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta tv su Rai Sport (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Uno

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (fino alle 21.00), Rai 2 (dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARIE LARISSA IAPICHINO AGLI EUROPEI: ORDINE DI GARA

1. Plamena Mitkova (Bulgaria, 6.71 di personale e 6.71 di stagionale)

2. Hilary Kpatcha (Francia, 6.86 e 6.82)

3. Fatima Diame (Spagna, 6.82 e 6.78)

4. Larissa Iapichino (Italia, 6.97 e 6.86)

5. Filippa Kviten (Cipro, 6.79 e 6.63)

6. Alina Rotaru-Kottmann (Romania, 6.96 e 6.71)

7. Jogaile Petrokaite (Lituania, 6.76 e 6.65)

8. Malaika Mihambo (Germania, 7.30 e 7.03)

9. Agate De Sousa (Portogallo, 7.03 e 6.88)

10. Annik Kalin (Svizzera, 6.76 e 6.76)

11. Mikaelle Assani (Germania, 6.91 e 6.91)

12. Magdalena Bokun (Polonia, 6.71 e 6.65)