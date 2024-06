A che ora la semifinale di Sinner a Halle: programma, avversario, tv, streaming

Ad Halle, in Germania, per il Terra Wortmann Open 2024 di tennis, sull’erba outdoor tedesca, tornerà in campo nella seconda semifinale del tabellone di singolare del torneo di categoria ATP 500 il numero 1 del mondo Jannik Sinner.

L’azzurro attende il vincente della sfida tra il cinese Zhang e lo statunitense Eubanks. Il match si giocherà domani, sabato 22 giugno, sarà il secondo dalle ore 13.00 e si giocherà sulla OWL Arena, il campo principale, non prima delle ore 15.00.

La diretta tv della partita di Jannik Sinner sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP HALLE 2024

Sabato 22 giugno – OWL Arena

Dalle ore 13.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 5) – Alexander Zverev (Germania, 2) – Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 15.00

Jannik Sinner (Italia, 1) – vincente Zhang-Eubanks – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP HALLE 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.