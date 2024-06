Oggi mercoledì 12 giugno (ore 22.50) si disputa la finale della 4×100 maschile agli Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. L’Italia scenderà in pista per andare a caccia della vittoria di fronte al proprio pubblico, si preannuncia grande spettacolo nella capitale e gli azzurri non vogliono deludere le aspettative.

I Campioni Olimpici e vice campioni del mondo partiranno con i favori del pronostico. L’Italia correrà in corsia 8, tra l’Olanda (corsia 7) e la Francia (corsia 8). All’interno Danimarca (corsia 2) e Svizzera (corsia 3), nel cuore centrale della pista ci saranno Polonia (corsia 4), Germania (corsia 5), Belgio (corsia 6). Assente la quotata Gran Bretagna, che non è riuscita a qualificarsi.

Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo comunicherà in mattinata la formazione prescelta, ma con buona probabilità vedremo impegnati Roberto Ringali al lancio, Marcell Jacobs in seconda frazione, Lorenzo Patta in curva e Filippo Tortu sul rettilineo conclusivo. Jacobs e Tortu dovrebbero rientrare in squadra dopo aver saltato le batterie, corse da Matteo Melluzzo e Lorenzo Simonelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della finale della 4×100 maschile agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA OGGI LA FINALE DELLA 4X100 AGLI EUROPEI

Mercoledì 12 giugno

Ore 22.50 Finale 4×100 maschile, con l’Italia – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA 4X100 AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARIE ITALIA 4X100: COMPOSIZIONE FINALE

Corsia 2: Danimarca

Corsia 3: Svizzera

Corsia 4: Polonia

Corsia 5: Germania

Corsia 6: Belgio

Corsia 7: Olanda

Corsia 8: Italia

Corsia 9: Francia