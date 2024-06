A che ora Furlani oggi agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma 7 giugno, streaming

Comincia quest’oggi sulla prestigiosa pedana dello Stadio Olimpico di Roma l’avventura di Mattia Furlani ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera. Il giovane talento laziale, argento mondiale indoor, sarà uno degli uomini da battere nel salto in lungo maschile dopo aver realizzato quest’anno un balzo da 8.36 metri valevole come record del mondo juniores.

Il diciannovenne azzurro sarà impegnato oggi nelle qualificazioni con l’obiettivo di superare gli 8 metri netti, standard fissato per ottenere il pass diretto in vista della finale. Il primo avversario di Furlani in ottica vittoria risponde al nome di Miltiadis Tentoglou, campione olimpico e iridato in carica, ma attenzione anche al croato Filip Pravdica.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto in lungo maschile con Mattia Furlani agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA MATTIA FURLANI OGGI AGLI EUROPEI

Venerdì 7 giugno

Ore 12.55 Qualificazioni salto in lungo maschile, con Mattia Furlani – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Uno

PROGRAMMA MATTIA FURLANI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.