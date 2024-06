A che ora Antonella Palmisano oggi agli Europei di Roma: dove vederla in tv, programma 7 giugno, streaming

Antonella Palmisano vuole strabiliare oggi pomeriggio (venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 18.35) nella 20 km di marcia femminile, che assegnerà le prime medaglie agli Europei 2024 di atletica leggera. La Campionessa Olimpica vuole regalarsi un sogno lungo le strade di Roma ed entrare trionfante allo Stadio Olimpico, meritandosi il boato del pubblico. La fuoriclasse pugliese sarà indubbiamente tra le grandi favorite del tacco e punta in questa rassegna continentale con vista sulle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le atlete partiranno di fronte allo Stadio Olimpico e compiranno 19 giri da un chilometro ciascuno intorno allo Stadio dei Marmi e a piazza della Fontana della Sfera, entrando poi nell’impianto principale per gli ultimi quattrocento metri. Antonella Palmisano, già bronzo europeo nel 2018 a Berlino, sarà affiancata da Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti. Assente la fuoriclasse spagnola Maria Perez, spicca l’intero podio continentale di due anni fa: la greca Ntrismpioti, la polacca Zdzieblo, la tedesca Feige. Da considerare le spagnole Laura Garcia-Caro, Cristina Montesinos e Raquel Gonzalez e la coppia francese Beretta-Stey.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della 20 km di marcia con Antonella Palmisano agli Europei 2024 di atletica leggera. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA ANTONELLA PALMISANO OGGI AGLI EUROPEI

Venerdì 7 giugno

Ore 18.35 20 km di marcia femminile, con Antonella Palmisano – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ANTONELLA PALMISANO AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.