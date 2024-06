24 Ore Le Mans, Toyota #8 chiude al vertice la FP2

Toyota conclude con un giro veloce la prima vera giornata d’azione della 24h Le Mans. Sebastien Buemi ha fatto la differenza siglando con il buio la miglior prestazione davanti alla Ferrari #83 AF Corse di Robert Kubica ed alla Porsche Penske Motorsport #6 di Kevin Estre.

Hertz JOTA Porsche #12, out contro le barriere sul finire della sessione, Cadillac Racing #3, Alpine #36 e la Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi, auto che in gara dovrà rispettare una sanzione di 10 secondi di penalità durante la prima sosta ai box per aver commesso un’infrazione in pit lane durante le qualifiche.

Il medesimo provvedimento è stato preso per la 499P #83 AF Corse, mentre è stata risparmiata dalla decisione la Ferrari ufficiale #50. Confermata, invece, la penalità per la Toyota #8, ultima in griglia di partenza tra le Hypercar dopo aver causato la bandiera rossa che ha concluso anticipatamente le qualifiche.

Proton Competition Ford guida in LMGT3 grazie alla prestazione da parte di Dennis Olsen, il danese ha preceduto D’Station Racing Aston Martin #777, WRT BMW #31 e TF Sport Corvette #82. Completa la Top5 la BMW M4 GT3 #46 che vede al via anche Valentino Rossi, il ‘Dottore’ ha ottenuto grazie a Maxime Martin il 12mo posto nelle qualifiche della 24h Le Mans.