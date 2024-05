WTA Roma 2024, Lisa Pigato travolta dall’americana Rogers

Durano poco più di un’ora gli Internazionali d’Italia 2024 di Lisa Pigato. La tennista di Bergamo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, è stata sconfitta nettamente dall’americana Shelby Rogers con un perentorio 6-1 6-0. Non c’è stata davvero partita, con l’azzurra che non è ancora pronta per affrontare questo livello di avversarie e che dovrà ancora lavorare molto e crescere nei tornei Challenger.

Pigato ha ottenuto pochissimo con il servizio, vincendo appena il 35% dei punti quando ha servito la prima, mentre Rogers ha fatto quello che ha voluto nei suoi turni in battuta, ottenendo l’80% con la seconda.

L’americana ha messo subito in chiaro le cose ad inizio partita. Break nel primo game e poi anche nel terzo, con Rogers che si è portata sul 4-0. Finalmente Pigato è riuscita a conquistare un game, ma un nuovo break a zero da parte dell’americana le ha permesso di chiudere la prima frazione sul 6-1.

Il copione del match è sempre lo stesso nel secondo set. Un dominio assoluto da parte della statunitense. Break nel secondo, quarto e sesto game. con Rogers che va a chiudere sul 6-0 e si qualifica per il secondo turno.