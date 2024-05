WTA Rabat, Lucia Bronzetti butta via la semifinale: Peyton Stearns vince riemergendo da 0-5 nel terzo set

Una partita che sembrava vinta e invece è stata persa. Lucia Bronzetti non conferma il successo dello scorso anno a Rabat, perdendo ai quarti di finale contro la statunitense Peyton Stearns. Il punteggio finale è di 6-4 4-6 7-5, con la numero 81 al mondo che è riuscita a recuperare da sotto 5-0 nel terzo e decisivo set.

Il servizio non è un fattore nel primo set. Lucia inizia bene strappando immediatamente il servizio all’avversaria, ma viene immediatamente raggiunta dalla giovane statunitense. L’azzurra annulla due palle break nel quarto gioco, ma poi inizia il festival della battuta persa. Cinque in fila, con la quarta Bronzetti si prende il punto del 5-4 annullando due palle set, ma prosegue nella sua pessima resa da 2/11 con la seconda: altro break e finisce sotto di un set.

E il secondo set non sembra mettersi per il meglio, quando si ritrova immediatamente sotto 2-0, ma Lucia ha l’energia giusta per rimettere in piedi la questione con il controbreak che arriva subito. Si procede allineate fino al settimo gioco, con Bronzetti che strappa la battuta alla sua avversaria trovando la forza di confermare il break riemergendo da 0-40: si va al terzo.

E la partita è emotivamente svoltata, tanto che l’azzurra sembra chiudere agevolmente la pratica strappando per tre volte di fila la battuta alla statunitense. Ma qualcosa si inceppa quando perde il servizio per la prima volta non sfruttando un match point. E la statunitense intuisce il tutto e azzanna la preda: due break, tre break e la statunitense zitta zitta recupera e ribalta una partita che sembrava finita.