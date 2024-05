VIDEO F1, Max Verstappen resiste a Lando Norris e vince a Imola, Charles Leclerc 3°

Anche in riva al Santerno è sempre Max Verstappen a vincere. Il tre-volte campione del mondo, dopo non aver centrato il gradino più alto del podio a Miami, si è rifatto con gli interessi nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024.

Max Verstappen ha fatto sua la gara sul tracciato di Imola con appena 725 millesimi su uno scatenato Lando Norris (McLaren) che ha provato la rimonta fino alla bandiera a scacchi, mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 7.9 secondi con una SF-24 che non sembra aver compiuto quel passo in avanti che la scuderia di Maranello si aspettava.

Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 14.1, quinta per Carlos Sainz (Ferrari) a 22.3, mentre è sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 35.1. Settima posizione per George Russell (Mercedes) a 47.1, ottava per Sergio Perez (Red Bull) a 54.7, quindi nono Lance Stroll (Aston Martin) a 1:19, mentre completa la top10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) ad un giro.

Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights della gara sulla pista del Santerno.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI IMOLA