Venezia-Virtus Bologna oggi in tv, gara-4 semifinale Serie A basket: orario, programma, canale, streaming

Capitolo quarto di una serie finora altamente spettacolare tra Venezia e Bologna. La Virtus conduce per 2-1 e ha l’occasione di staccare il biglietto per la finale Scudetto contro l’Olimpia Milano, mentre la Reyer può allungare ulteriormente la serie e portarla ad una clamorosa gara-5.

Finora è successo di tutto in questa serie, ma c’è sempre stato un filo conduttore: la Virtus che parte fortissima e poi la Reyer che riesce a rimontare. In gara-1 c’è stato il supplementare con un Belinelli scatenato, poi in gara-2 un finale roventissimo e deciso dai liberi di Cordinier ed infine una gara-3 dove Venezia è riuscita ad avere la meglio negli ultimi minuti.

Venezia si era già trovata a giocarsi una gara-4 da dentro o fuori sul campo di Reggio Emilia, riuscendo poi a vincerla e chiudendo i conti al Taliercio. Per Bologna finora è stata una serie molto simile a quella con Tortona, 2-0 e poi rimonta subita e con successiva vittoria a gara-5. La squadra di Banchi vuole chiudere questa sera per evitare la sfida decisiva.

L’inizio della gara-4 Umana Reyer Venezia-Virtus Bologna sarà alle 20.45. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Europort 2 HD, con la diretta streaming garantita da Eurosport.it, Dmax.it, Discovery+, SkyGO e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2024 OGGI

Venerdì 31 maggio

Gara-4 semifinale playoff

PROGRAMMA VENEZIA- VIRTUS BOLOGNA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

