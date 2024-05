Venezia-Bologna oggi in tv, gara-3 semifinale Serie A basket: orario, programma, canale, streaming

Si torna in campo per le semifinali playoff. Arriva il momento di Gara-3 e si va al Taliercio: l‘Umana Reyer Venezia è spalle al muro contro la Segafredo Virtus Bologna, avanti 2-0 nella serie e dunque ad un solo passo dalla finale scudetto. I lagunari però proveranno in tutti i modi ad allungare la serie.

Anche perché in fondo la serie è stata più equilibrata del previsto. Gara-1 si è chiusa soltanto all’overtime, con Marco Belinelli che ha fatto pentole e coperchi nei cinque minuti addizionali. In gara-2 Bologna è stata avanti anche di 22 lunghezze, ma facendosi rimontare trascinati da un ottimo Jordan Parks, ma nella penultima azione della partita il fallo di Simms su Cordinier e il mancato tiro di Tucker hanno portato la squadra di Spahija sotto per 2-0 nella serie.

L’inizio della gara-3 tra Umana Reyer Venezia e Virtus Bologna sarà alle 20.45. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Europort 2 HD, con la diretta streaming garantita da Eurosport.it, Dmax.it, Discovery+, SkyGO e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla.

