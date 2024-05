Tiro con l’arco, Preolimpico europeo Essen 2024: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Domenica 5 e lunedì 6 maggio è in programma a Essen il Preolimpico Europeo di tiro con l’arco, evento di qualificazione olimpica per Parigi 2024. La località tedesca si appresta ad ospitare dunque un torneo continentale con in palio tre quote individuali (al massimo una per nazione) sia al maschile che al femminile che riguarda esclusivamente i Paesi ancora a secco di pass in un determinato comparto.

L’Italia, per esempio, si è già garantita la certezza di uno slot nell’individuale femminile (grazie al bronzo di Chiara Rebagliati agli European Games 2023) e quindi parteciperà al Preolimpico Europeo solo con gli uomini. Nello specifico gli azzurri impegnati saranno Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, tutti alla ricerca di un acuto (top8 piazzamento minimo per avere una chance) per regalare al Bel Paese come minimo una quota individuale anche al maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari del Preolimpico Europeo di tiro con l’arco a Essen. Al momento non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia, ma attendiamo novità nei prossimi giorni in tal senso. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO PREOLIMPICO EUROPEO TIRO CON L’ARCO

Domenica 5 maggio

Ore 9.00 Ranking round

Ore 14.00 Primi turni a eliminazione diretta (fino agli ottavi di finale compresi)

Lunedì 6 maggio

Ore 10.00 Quarti, semifinali e finali femminili

Ore 14.00 Quarti, semifinali e finali maschili