Tiro con l’arco, le convocate dell’Italia per il Preolimpico di Antalya: obiettivo pass diretto verso Parigi

Venerdì 14 giugno la squadra femminile italiana di tiro con l’arco si giocherà l’ultima chance di ottenere “sul campo” la qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, in occasione del Preolimpico Mondiale di Antalya (Turchia). Si preannuncia un torneo ad alta tensione, riservato solamente ai terzetti non ancora qualificati, in cui verranno assegnati ben quattro pass a cinque cerchi.

Le quattro semifinaliste voleranno alle Olimpiadi, mentre gli altri Paesi potranno ancora sperare nel ripescaggio attraverso il ranking mondiale del 24 giugno (che dovrebbe prendere in considerazione anche i risultati della tappa di Coppa del Mondo prevista proprio ad Antalya fino a domenica 23 giugno), che distribuirà gli ultimi due slot per la rassegna a cinque cerchi.

L’Italia, già qualificata con il terzetto maschile grazie all’argento europeo di Essen, si presenterà al Preolimpico globale con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Nessuna sorpresa nelle convocazioni della direzione tecnica nazionale, che opta su un trio ormai collaudato da anni e reduce dalla partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021.

CONVOCATE ITALIA PREOLIMPICO MONDIALE TIRO CON L’ARCO 2024

Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati.