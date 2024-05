Tiro con l’arco, 3 vittorie per la Corea del Sud in Coppa del Mondo a Yecheon nel ricurvo

Cala il sipario sulla seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco, andata in scena a Yecheon. Ultima giornata riservata come di consueto a tutte le finali del ricurvo, in cui non erano presenti purtroppo rappresentanti italiani. Il miglior risultato azzurro della settimana è stato il quarto posto del terzetto maschile nella prova a squadre dell’olimpico.

Atto conclusivo estremamente equilibrato nel Team Event femminile, con la Cina (An Qixuan, Li Jiaman e Xu Zhiyun) che ha beffato la Corea del Sud padrona di casa allo shoot-off. Coreani che si sono rifatti in seguito al maschile con la netta vittoria 5-1 sulla Germania da parte del trio composto da Kim Woojin, Kim Je Deok e Lee Woo Seok.

Nella prova a coppie miste hanno trionfato i messicani Alejandra Valencia e Matias Grande, regolando 6-2 i giapponesi Ruka Uehara e Junya Nakanishi. Dominio della Corea del Sud infine nelle prove individuali, caratterizzate da due derby in finale: tra le donne Lim Sihyeon ha battuto 10-9 allo shoot-off Jeon Hunyoung, al maschile Lee Woo Seok ha avuto la meglio sempre alla freccia di spareggio 10-9 su Kim Woojin.