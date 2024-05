Tiro a segno: Sollazzo conquista il quarto posto nella carabina 10 alla Coppa del Mondo di Baku

Ai piedi del podio. Danilo Dennis Sollazzo ha conquistato la quarta posizione nella carabina 10 m maschile, gara che ha aperto la quarta giornata di competizioni alla tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno in fase di svolgimento a Baku.

L’azzurro, che ha chiuso le qualifiche al secondo posto, ha raccolto il totale di 207.9, cedendo il passo al cinese Lihao Sceng, trionfatore con 251.8 davanti al connazionale Linshu Du, secondo con 251.4, e al sudcoreano Hajun Park, terzo con 229.8.

Completano la rosa dei primi otto poi l’australiano Jack Rossiter, quinto con 187.4 precedendo il turco Mert Nalbant, sesto con 165.3, lo statunitense Rylan William Kissel, settimo con 143.0, e il francese Denis Lucas Bernard Kryzs, ottavo con 122.6.

Fuori dalla top 8 invece l’azzuro Simon Weithaler, il quale si è fermato in qualifica al quattordicesimo posto segnando un totale di 629.9. Più staccati invece Edoardo Bonazzi, ventiquattresimo con 628.7, e Riccardo Armiraglio (in gara solo per il ranking), trentesimo con 627.9