Tiro a segno: gli Europei di Osijek l’ultima chance olimpica per Ceccarelli, Spinella e Mazzetti

Il 28 e 29 maggio si disputeranno le finali delle specialità olimpiche degli Europei senior 2024 da 25 e 50 metri di tiro a segno: nella manifestazione di Osijek, in Croazia, saranno in palio due pass olimpici per ciascuna specialità, ed inoltre verranno assegnati punti validi per il ranking olimpico, in palio poi anche nell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della chiusura del periodo di qualificazione, in programma a Monaco di Baviera da lunedì 3 da venerdì 7 giugno.

Tornando ad Osijek, si tratterà dell’ultima occasione di qualificazione ai Giochi Olimpici per quasi tutti gli azzurri: nella carabina 3 posizioni da 50 metri saranno in gara tra gli uomini Edoardo Bonazzi, Lorenzo Bacci, Simon Weithaler e Riccardo Armiraglio, e tra le donne Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro e Martina Ziviani.

Nella pistola da 25 metri, invece, saranno della partita al femminile Cristina Magnani, Margherita Brigida Veccaro e Chiara Giancamilli, ed al maschile Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut e Massimo Spinella. Proprio quest’ultimo è l’unico azzurro che può sperare anche nella qualificazione attraverso il ranking.

Al momento il primo dei tiratori eleggibili è il ceco Matej Rampula, a quota 6020 punti, mentre alle sue spalle troviamo l’ucraino Maksym Horodynets con 5376, infine Massimo Spinella si attesta a quota 5241, a -135 dall’ucraino. Qualora almeno uno dei due tiratori che lo precedono dovesse qualificarsi agli Europei, però, Spinella scalerebbe una posizione e si porterebbe in zona qualificazione.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI 25/50 METRI

Carabina

Edoardo Bonazzi (G.S. Fiamme Gialle), Lorenzo Bacci (G.S. Fiamme Oro), Simon Weithaler (C.S. Esercito), Riccardo Armiraglio (G.S. Fiamme Oro), Sofia Ceccarello (G.S. Fiamme Oro), Barbara Gambaro (G.S. Fiamme Oro), Martina Ziviani (C.S Esercito).

Pistola

Cristina Magnani (TSN Bologna), Margherita Brigida Veccaro (C.S. Esercito), Chiara Giancamilli (TSN Tivoli), Riccardo Mazzetti (C.S. Esercito), Andrea Morassut (TSN Pordenone), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle).