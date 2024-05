Tennistavolo, Preolimpico Europeo 2024: bene l’Italia nella prima giornata, arrivano cinque vittorie

Giornata molto positiva per gli italiani nel day 1 delle qualificazioni europee per le Olimpiadi 2024 di Parigi di tennistavolo che mettono in palio cinque pass al maschile e cinque pass al femminile.

Si è cominciato subito con il successo nettissimo di Mihai Bobocica (n.81 del mondo) per 4-0 sul serbo Aleksa Gacev, n.471 del ranking mondiale: 11-9, 11-2, 11-5, 11-7 in favore dell’azzurro per poi battere in serata a fatica per 4-3 l’ucraino Yaroslav Zhmudenko (n. 187) con lo score di 7-11, 11-5, 11-5, 11-9, 11-5, 8-11, 11-13, 11-8. L’italiano è quindi in testa al suo raggruppamento e domani può garantirsi la qualificazione battendo il sanmarinese Mattias Mongiusti (n. 798) alle 14.30.

Molto bene anche Niagol Stoyanov: il numero 105 del mondo ha battuto per 4-0 lo svizzero Elias Hardmeier (n.720) per 13-11, 11-4, 11-3, 11-5. Stoyanov che poi ha perso malamente in serata, venendo sconfitto dall’inglese Paul Drinkhall per 2-4 (11-6, 11-9, 9-11, 9-11, 6-11, 8-11). Domani affronterà alle 15.20 il lettone Daniels Kogans.

Debutto positivo per la testa di serie numero 1 del tabellone femminile, Giorgia Piccolin (n.56) che ha sconfitto per 4-1 la slovena Ana Tofant (n.273) con il punteggio di 12-10, 11-7, 11-5, 8-11, 11-8. Domani l’azzurra affronterà la croata Hana Arapovic (n. 126) alle 9.30 per provare ad assicurarsi il passaggio del turno. Esordio con vittoria infine per Debora Vivarelli, vincente per 4-1 sulla moldava Alexandra Chiriacova. Domani mattina alle 11.10 compito più arduo contro la ceca Hana Matelova (n. 81 del mondo), mentre dovrebbe essere alla sua portata la sfida contro l’olandese Tanja Helle (n. 622) alle 19.30.