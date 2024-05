Sollevamento pesi, Pizzolato avrà un avversario in meno alle Olimpiadi: non ci sarà un cinese candidato all’oro

Antonino Pizzolato, dopo il bronzo di Tokyo 2021 nei -81 kg, si presenterà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con l’obiettivo di confermarsi sul podio a cinque cerchi anche nella nuova categoria -89 kg. Il tre volte campione europeo non sarà il favorito principale per il titolo, dopo i problemi alla schiena dell’ultimo biennio, ma ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante.

Le sue chance di medaglia inoltre sono aumentate sensibilmente dopo la scelta tecnica della Cina, che ha deciso di rinunciare a Li Dayin per selezionare un po’ a sorpresa Shi Zhiyong (-73 kg), oltre a Fabin Li (-61 kg) e Liu Huanhua (-102 kg). Ricordiamo infatti che nel sollevamento pesi ogni Paese può qualificare al massimo 6 atleti, 3 uomini e 3 donne, su 10 categorie di peso complessive (5 per genere).

Un avversario in meno dunque per il 27enne siciliano, che dovrà inventarsi una prestazione mostruosa per contendere la vittoria al fenomeno bulgaro Karlos Nasar (a questo punto candidato numero 1 per l’oro olimpico). Per salire sul podio Pizzolato dovrà vedersela presumibilmente con il colombiano Yeison Lopez Lopez, il venezuelano Keydomar Vallenilla Sanchez e l’iraniano Mir Javadi.

Per dare un’indicazione sul potenziale dell’azzurro, il suo record personale in gara è di 392 kg (realizzato agli Europei 2022). Di seguito il ranking olimpico (che tiene in considerazione la miglior misura ottenuta da ciascun atleta negli eventi qualificanti) dei -89 kg dopo l’ultimo aggiornamento:

1 Europe NASAR Karlos May BUL 396

2 Pan America LOPEZ LOPEZ Yeison COL 392

3 Pan America VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni VEN 385

4 Asia JAVADI ALIABADI Mir Mostafa IRI 384

5 Africa ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 381

6 Europe PIZZOLATO Antonino ITA 380

7 Europe ROBU Marin MDA 378

8 Europe KARAPETYAN Andranik ARM 377

9 Asia YU Dongju KOR 375

10 Europe ASAYONAK Petr AIN 374