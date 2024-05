Sinner inizierà il Roland Garros da n.1 del ranking ATP! Sorpasso virtuale su Djokovic dopo Roma

Jannik Sinner inizierà il Roland Garros da numero 1 virtuale del ranking ATP. Questa è la grande notizia dopo la clamorosa eliminazione di Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il fuoriclasse serbo è stato sconfitto in due set dal cileno Alejandro Tabilo e si è così aperto questo scenario, concretizzabile anche qualora l’italiano non si presentasse nello Slam in programma nella Capitale francese dal 26 maggio al 9 giugno.

Jannik Sinner è infatti alle prese con un problema all’anca e ha dichiarato che giocherà a Parigi soltanto se sarà nella miglior condizione fisica possibile. Il sorpasso virtuale si materializzerà perché Novak Djokovic, attualmente a quota 9.860 punti, scarterà i 2.000 punti ottenuti dodici mesi fa per il successo sulla terra rossa e scivolerà a 7.860 punti. Nel frattempo Jannik Sinner dovrà rinunciare soltanto a 45 punti (lo scorso anno perse al secondo turno contro Altmaier) e quindi andrà a 8.725 punti.

Il classe 2001 opererebbe dunque il sorpasso virtuale. Il 22enne guiderebbe la classifica mondiale con 8.725 punti contro i 7.860 del balcanico. Per ufficializzare il sorpasso anche alla fine del torneo, però, il nostro portacolori avrebbe bisogno dell’eliminazione di Djokovic prima della finale al Roland Garros; oppure, nel caso in cui il ribattezzato Nole raggiungesse l’atto conclusivo, allora anche lo stesso Sinner dovrebbe raggiungere il match che assegnerà il titolo.