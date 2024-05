Sinner analizza l’esordio: “Non sono al 100%, devo costruire qualcosa giorno per giorno”

Buona la prima al Roland Garros 2024 per Jannik Sinner, che sconfigge in tre set l’americano Christopher Eubanks e approda al secondo turno, in cui se la vedrà con il padrone di casa francese Richard Gasquet. Il numero 2 al mondo tornava oggi in campo dopo quasi un mese di pausa, per recuperare dal problema all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia. 6-3 6-3 6-4 il punteggio finale in favore dell’azzurro.

“Innanzitutto sono felice di essere tornato in campo dopo lo stop per infortunio. È un torneo molto speciale per me. Qui ho giocato il mio primo quarto di finale Slam, quindi ho grandi ricordi. Negli ultimi anni invece non ho giocato al meglio qui. Cerco di costruire qualcosa giorno per giorno, sono felice della performance di oggi, vedremo cosa succederà più avanti“, il commento a caldo dell’altoatesino nell’intervista di rito a fine match.

“L’anca va bene, sono molto contento. Io ed il mio team abbiamo lavorato duro per tornare in campo prima possibile. Ovviamente senza la mia squadra non sarebbe possibile. Sicuramente in generale la forma non è ancora al 100%, proviamo a costruirla giorno dopo giorno. Come ho detto prima questo è un torneo speciale per me, poi sono stato il primo a giocare con il tetto chiuso qui al Suzanne Lenglen quindi sono felice“, dichiara Sinner.

“Sono ovviamente contento dei risultati che ho conseguito negli ultimi mesi, ma il nostro obiettivo è migliorare ogni giorno. Questa è la cosa più importante per me. So di dover migliorare alcune cose e sono soddisfatto del mio team, che mi spinge ogni giorno. Sono felice quando scendo in campo e mi diverto a giocare a tennis, quindi sono contento di essere qui“, conclude il tennista azzurro.