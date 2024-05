Scherma, un fine settimana in giro per il mondo. Tutte sei le armi in pedana

Sta per calare il sipario sulla Coppa del Mondo, ma prima ci sarà da vivere un ultimo fine settimana davvero infuocato e con tutte le armi pronte a scendere in pedana. Un vero e proprio giro del mondo, con ben settantadue azzurri impegnati nel weekend che precede il trittico Campionati Italiani Assoluti-Europei-Olimpiadi, per un’estate che si prospetta davvero bollente.

FIORETTO

A Shanghai è in programma il terzo ed ultimo Grand Prix della stagione. Come prevede la formula non si disputerà la gara a squadra, ma solo quelle individuali. Si comincia venerdì con le qualificazioni femminili, poi sabato quelle maschili ed infine la domenica gli assalti dei tabelloni principali. L’Italia si presenta in Cina con l’obiettivo di fare doppietta, dopo un’ultima tappa di Coppa del Mondo davvero eccezionale, con la prima vittoria di Guillaume Bianchi ed il podio di Arianna Errigo ed Elena Tangherlini.

SCIABOLA

Appuntamento in Bulgaria a Plovdiv per le ragazze. La sola Martina Criscio è già certa della presenza nel tabellone principale, visto che le altre azzurre sono tutte fuori dalle prime sedici. L’obiettivo è proprio quello di ottenere un ottimo risultato individualmente per scalare la classifica. Domenica poi la gara a squadre con il quartetto composto da Martina Criscio, Chiara Mormile, Michela Battiston e Irene Vecchi. Sicuramente un bel test in vista dei prossimi grandi eventi.

Gli uomini sono invece protagonista in Spagna a Madrid. Gigi Samele e Luca Curatoli hanno perso un po’ di posizioni nel ranking rispetto ad inizio anno, ma sono ancora certi di non fare le qualificazioni. Entrambi vogliono risalire di posti e serve un bel risultato il sabato. Domenica, invece, appuntamento con la gara a squadre e il CT Zanotti ha optato per il solito quartetto composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Gli azzurri devono dare un segnale dopo le ultime apparizioni un po’ sottotono.

SPADA

Il giro del mondo prosegue passando per gli Emirati Arabi Uniti, visto che a Fujairah va in scena l’ultima tappa di Coppa per le sciabolatrici. C’è grandissima attesa in casa Italia, con una scatenata Giulia Rizzi nei precedenti appuntamenti. Sul podio l’ultima volta ci è salita anche Alberta Santuccio e lo ha sfiorato per una sola stoccata pure Rossella Fiamingo. Segnali importanti con la squadra domenica (Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi) che va a caccia della vittoria.

Appuntamento classico per gli spadisti, che saranno di scena a Saint Maur per il celebre “Challenge Monal”. Grande prestigio con gli azzurri che vogliono essere protagonisti sia individualmente sia nella prova a squadre di domenica, dove verrà schierato il quartetto composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo.