Scherma, en plein delle azzurre del fioretto nelle qualificazioni del Grand Prix di Shanghai

È Shanghai ad aprire le danze del lungo weekend di scherma, con tutte le armi protagoniste per quello che è l’ultimo appuntamento stagionale con i massimi circuiti itineranti, prima di concentrarsi sulla lunga estate che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Sulle pedane cinesi va in scena il Grand Prix FIE di fioretto, con le canoniche gare individuali, e oggi si è iniziato con le qualificazioni femminili. Italia super protagonista, che ha piazzato l’en plein con nessuna azzurra eliminata e tutte qualificate per la giornata clou di domenica.

Erano già ammesse al tabellone principale, per diritto di ranking, Martina Favaretto, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Francesca Palumbo. Cinque delle prime sedici al mondo in questo momento sono italiane, e per il CT Stefano Cerioni si annuncia un grande dilemma per scremare il gruppo in vista di Parigi e scegliere le tre che saranno in pedana.

Dopo la fase a gironi altre tre tiratrici tricolori hanno staccato il pass per i trentaduesimi di finale: Anna Cristino, Irene Bertini ed Erica Cipressa. Per le prime due percorso netto e giornata perfetta, sei incontri disputati e altrettante vittorie incamerate. Per Cipressa invece una sola sconfitta, ma in totale ben 29 stoccate messe a segno e appena 12 subite, con un differenziale di +17 che le fa saltare il tabellone preliminare.

Per le altre quattro fiorettiste in pedana c’è stato da dover superare un assalto preliminare, cosa che tutte sono riuscite a completare senza patemi. Aurora Grandis si è sbarazzata per 15-12 della tedesca, con nome di chiari origini italiane, Carlotta Morandi; Elena Tangherlini ha dominato (15-8) contro la teutonica Aliya Dhuique-Hein; Martina Sinigalia ha estromesso la padrona di casa Siqi Zhang (12-7); e infine Camilla Mancini ha sfoderato una grande prova per mandare a casa la polacca Martyna Jelinska con il punteggio di 13-10.

Domani toccherà ai ragazzi la lunga giornata di qualificazioni, con Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi che invece possono già concentrarsi su domenica 19. Giornata finale dedicata ai due tabelloni principali, con le fasi finali in programma quando in Italia sarà mezzogiorno. Nel primo turno per le ragazze è previsto un solo derby italiano, per un tabellone che potrebbe colorarsi parecchio d’azzurro.