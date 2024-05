Scherma, Hong Kong fa festa in casa. I fiorettisti azzurri concludono secondi

Non riesce all’Italia la doppietta nelle odierne prove a squadre della tappa di Coppa del Mondo di fioretto ad Hong Kong. In campo femminile è arrivato un successo di Volpi e compagne, mentre tra gli uomini il quartetto azzurro si è fermato proprio all’ultimo atto contro i padroni di casa. Una festa speciale dunque per Hong Kong, che ancora una volta si conferma avversaria temibile per gli azzurri, visto che gli asiatici si erano già imposti nei quarti dei Mondiali di Milano lo scorso anno. Una sfida che non potrà, però, esserci alle Olimpiadi vista la mancata qualificazione di Hong Kong.

Una vittoria arrivata in rimonta quella di Hong Kong contro l’Italia. Il quartetto composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi ha concluso al secondo posto, battuto con il punteggio di 45-41. Gli azzurri sembravano sul +8, ma Cheung Ka Long ha piazzato un 11-5 contro Macchi e ancora il toscano purtroppo è stato protagonista in negativo nell’ultimo assalto, subendo un 8-3 contro Choi. Marini non è poi riuscito a ribaltare il -3 finale contro lo stesso Cheung.

In semifinale gli azzurri avevano sconfitto la Cina per 45-37, mentre Hong Kong si era imposto sulla Corea del Sud per 45-31. Proprio i sudcoreani si sono poi presi il gradino più basso del podio, battendo i cinesi per 45-37.

Il cammino dell’Italia era iniziato con il brivido. Infatti agli ottavi gli azzurri hanno battuto l’Ucraina all’ultima stoccata per 45-44. Nei quarti di finale altro successo sofferto per Marini e compagni, che hanno sconfitto l’Egitto per 45-42, aprendosi così la strada per il podio.