Scherma, doppio podio azzurro nel GP di Cali. Rizzi seconda e Isola terza

Sfuma all’ultima stoccata il clamoroso bis di Giulia Rizzi. Dopo la vittoria a Nanchino, la friulana sfiora nuovamente il successo nel Grand Prix di Cali, perdendo la finale con la francese Auriane Mallo-Breton per 15-14. La transalpina aveva sconfitto sempre con il medesimo punteggio in semifinale Federica Isola, che comunque festeggia il ritorno sul podio due anni e mezzo dopo l’ultima volta a Tallin nel novembre 2021.

Nell’altra semifinale Rizzi aveva battuto la brasiliana Nathalie Moellhausen per 15-9, mentre in precedenza erano arrivati i successi nei quarti sull’argentina Isabel di Tella (15-9) e soprattutto quello negli ottavi nel derby azzurro con Alberta Santuccio, che si è arresa alla connazionale per una sola stoccata (14-13).

Isola, invece, si era resa protagonista di una bellissima affermazione nei sedicesimi di finale con la numero uno del ranking mondiale, Man Wai Vivian Kong, sconfitta per 15-11 dall’azzurra. Negli ottavi poi la vittoria con l’ucraina Vlada Kharkova (13-8) e nei quarti quella con l’estone Nelli Differt per 15-10.

L’ultima stoccata è stata fatale anche a Rossella Fiamingo, battuta proprio da Differt con il punteggio di 12-11 negli ottavi di finale. Eliminazione al primo turno per le altre azzurre: Mara Navarria, Alessandra Bozza, Vittoria Siletti, Roberta Marzani e Lucrezia Paulis.