Roma-Fiorentina oggi in tv, orario Finale Coppa Italia calcio femminile 2024: programma e streaming

Oggi, venerdì 24 maggio (ore 21.30), andrà in scena la Finale di Coppa Italia di calcio femminile tra Roma e Fiorentina. Allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena si affronteranno le campionesse d’Italia e le viola in un confronto in cui la compagine giallorossa parte con i favori del pronostico, ma in una partita secca tutto può accadere e piccoli particolari possono fare la differenza.

Le ragazze allenate da Alessandro Spugna hanno concluso in maniera trionfale il campionato, vantando miglior difesa e miglior attacco, potendo vantare anche il numero più alto di giocatrici andate a segno nella massima serie. Una dimostrazione di come le capitoline sappiano ben interpretare la fase offensiva e siano in diverse a concludere verso la porta.

Di contro, la formazione gigliata di Sebastian De La Fuente viene da un periodo molto negativo, in quanto l’ultima vittoria risale al mese di febbraio. La Fiorentina, dunque, spera di trovare un plus di motivazioni che possa invertire la tendenza al cospetto di una squadra così forte.

La Finale di Coppa Italia di calcio femminile, tra Roma e Fiorentina, andrà in scena allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

