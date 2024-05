Roland Garros 2024: Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno contro il cinese Zhang

Dopo la brillante vittoria all’esordio contro il francese Humbert, purtroppo Lorenzo Sonego non si ripete nel secondo turno del Roland Garros 2024. Il tennista piemontese è stato sconfitto in quattro set dal cinese Zhizhen Zhang, numero 44 del mondo, con il punteggio di 7-5 3-6 6-1 6-4 dopo tre ore e venticinque minuti, senza contare le numerose interruzioni per pioggia cominciate già ieri. Sarà dunque Zhang ad affrontare Stefanos Tsitsipas ed è sicuramente un’occasione mancata per un Sonego che non riesce proprio a dare una svolta alla sua stagione.

Zhang ha concluso con diciassette ace, vincendo anche l’80% dei punti con la prima di servizio. Sonego ha messo a segno sette ace, ma anche cinque doppi falli. Sono 53 i vincenti del cinese contro i 34 dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati (40 contro 45).

Nella giornata di ieri Sonego si è trovato a cominciare il match tenendo un delicatissimo turno di servizio nel terzo game, dopo aver annullato anche due palle break. Nel game successivo il piemontese manca una palla break, sbagliando di rovescio. Nel settimo gioco Sonego commette due doppi falli con Zhang che si procura due palle break e sulla seconda trova il dritto vincente per il 4-3. In questo momento arriva la sospensione per la pioggia ed il successivo spostamento al giorno dopo.

Alla ripresa è subito un ottimo Sonego. Il piemontese si procura una palla del controbreak e la sfrutta immediatamente, complice l’errore di dritto di Zhang. Purtroppo ritorna la pioggia e c’è una nuova sospensione. Alla nuova ripresa Sonego si porta sul 5-4, ma il cinese rimonta e strappa addirittura a zero il servizio nell’undicesimo game all’azzurro. Zhang salva anche una palla del controbreak nel gioco successivo e al terzo set point chiude 7-5.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio, almeno fino al sesto game. Sonego gioca bene in risposta e si procura due palle break. La seconda è decisiva, perchè arriva una disastrosa volée di Zhang in rete. Avanti 4-2 il piemontese non concede assolutamente occasioni di rientrare all’avversario, andando a prendersi il secondo set per 6-3.

L’inerzia della partita sembra essere pienamente dalla parte di Sonego ed invece il terzo set è un monologo del cinese. Un dominio assoluto da parte di Zhang, che strappa il servizio per due volte all’azzurro e scappa sul 4-0. Il numero 44 del mondo si porta anche sul 5-0 annullando due palle break. Purtroppo il set scivola via sul 6-1 in favore del tennista asiatico.

Anche l’avvio di quarto set è un incubo per Sonego, che si trova a perdere due turni di servizio e con Zhang che scappa via sul 4-1. Il sesto game è molto lungo e il cinese ha più di una chance di andare sul 5-1, ma Sonego si guadagna una palla break e riesce ad accorciare sul 4-2. Proprio nel momento in cui sembra poter cominciare la rimonta del piemontese (sotto 4-3), ecco che arriva una nuova sospensione per pioggia. Si riprende, ma Zhang non concede nulla e chiude 6-4, qualificandosi per il terzo turno.