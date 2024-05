Rally Portogallo, Kalle Rovanpera comanda su Sebastien Ogier e Katsuta Takamoto

Un solido Kalle Rovanpera chiude al comando il venerdì del Rally del Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2024. Sullo sterrato lusitano, dopo una giornata davvero intensa, troviamo in vetta alla classifica generale Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) che comanda la graduatoria con un margine di appena un secondo sul francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris), mentre in terza posizione troviamo il giapponese Katsuta Takamoto (Toyota GR Yaris) a 4.7.

Quarto l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 5.4, mentre è quinto lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 17.9. Sesto il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 18.1, quindi settimo il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) a 31.8, quindi a 1:43 il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris).

LA GIORNATA

Il venerdì del rally lusitano ha preso il via con la SS2 Mortágua 1 di 18.15 chilometri. Successo per Katsuta Takamoto con 1.2 secondi su Thierry Neuville e 2.1 su Ott Tanak, mentre Elfyn Evans accusa 3.9 secondi, con Kalle Rovanpera a 5.7. Secondo impegno di giornata la SS3 Lousã 1 di 12.28 chilometri con Dani Sordo che svetta avanti a Kalle Rovanpera a 3.2 secondi e Ott Tanak a 4.2. Thierry Neuville lascia sul terreno 8.0 secondi. Si è passati, poi, alla SS4 Góis 1 di 14.3 chilometri con di nuovo Dani Sordo in vetta con 1.8 su Kalle Rovanpera a 2.1 su Adrien Fourmaux. La mattinata portoghese si è conclusa con la SS5 Arganil 1 di 18.72 chilometri e il ritorno in alto di Thierry Neuville che precede Kalle Rovanpera per 2.2 secondi e Katsuta Takamoto per 2.3.

Il pomeriggio del Rally di Portogallo ha visto la ripetizione delle prove mattutine. Si è ripartiti con la SS6 Lousã 2 e il guizzo di Sebastien Loeb che precede Kalle Rovanpera per 1.1 secondi, quindi Dani Sordo a 2.2 e Ott Tanak a 3.5. Dopodiché è stata la volta della SS7 Góis 2 con un nuovo successo di Dani Sordo con 1.1 su Sebastien Ogier e 2.5 su Kalle Rovanpera. Thierry Neuville lascia altri 4.9 secondi. Si è passati poi alla SS8 Arganil 2 con Kalle Rovanpera che beffa Ott Tanak per un ecimo, quindi terzo Katsuta Takamoto a 8. Gran finale di giornata con la SS9 Mortágua 2 e il trionfo di Sebastien Ogier che stacca Kalle Rovanpera di 3.2 secondi e Ott Tanak di 4.9.