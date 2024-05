Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la prima vittoria al Roland Garros? Montepremi e cifre per l’esordio

Jannik Sinner ha esordito con una vittoria schiacciante al Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha sconfitto nettamente lo statunitense Christopher Eubanks, imponendosi in tre rapidi set con grande disinvoltura. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il numero 46 del ranking ATP con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese: al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet, wild card capace di avere la meglio sul croato Borna Coric al debutto.

Jannik Sinner era al grande rientro agonistico dopo il fastidio all’anca che lo aveva costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid prima di giocare i quarti di finale e che lo aveva obbligato a rinunciare agli Internazionali d’Italia. Il 22enne è sembrato in controllo della situazione nel corso del match contro l’americano, ma naturalmente la forma fisica non è delle migliori e andrà cercata nel prosieguo del torneo. Il numero 2 del mondo, che potrebbe operare il sorpasso nei confronti di Novak Djokovic e issarsi al comando delle classifiche internazionali, tornerà in campo tra un paio di giorni per un nuovo test importante.

Ricordiamo che nel primo quadrimestre di questa annata agonistica il nostro portacolori aveva vinto gli Australian Open (primo Slam della stagione), l’ATP 500 di Rotterdam e il Masters 1000 di Miami, fermandosi in semifinale a Indian Wells e a Montecarlo. Il risultato odierno ha un importante risvolto dal punto di vista sportivo, ma offre anche un certo interesse dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al primo turno del Roland Garros? Il successo contro Eubanks ha garantito un assegno da 110.000 euro.

Come aumenta il montepremi avanzando nel torneo? Vediamo tutti i premi turno per turno. L’ammissione al terzo turno garantisce 158.000 euro, il passaggio agli ottavi di finale viene premiato con 250.000 euro, l’ingresso ai quarti di finale assicura 415.000 euro, l’approdo in semifinale viene pagato 650.000 euro, il finalista perdente si consolerà con 1,2 milioni di euro, il vincitore del Roland Garros festeggerà con 2,4 milioni di euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON LA VITTORIA AL PRIMO TURNO DEL ROLAND GARROS

