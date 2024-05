Quando il sorteggio del Roland Garros 2024: data, orario, programma, teste di serie

Si terrà giovedì 23 maggio il sorteggio del Roland Garros 2024, secondo Slam dell’anno. A questo punto della stagione rossa, però, è ancora incerta la questione circa chi sarà in grado di raccogliere un certo tipo di teste di serie in base ai tornei della settimana.

Mai come quest’anno, il quadro suona più incerto a livello ATP che nella WTA, dove invece Swiatek-Sabalenka sembra il duello che potrà monopolizzare l’attenzione dopo aver letteralmente dominato la stagione rossa. In chiave maschile, ATP che vede Novak Djokovic come numero 1 del seeding, anche se mai come stavolta è in serio bilico per varie ragioni. E, fuori dalle teste di serie, rimane l’ombra di Nadal anche se il maiorchino non ha convinto fino ad ora.

Il sorteggio del Roland Garros 2024 si terrà giovedì 23 maggio alle ore 14:00. Non è ancora stata definita in modo preciso e dettagliato la copertura streaming, che però sarà assicurata.

CALENDARIO SORTEGGIO ROLAND GARROS 2024

Giovedì 23 maggio

Ore 14:00 Sorteggio tabelloni Roland Garros 2024

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: non ancora comunicata.

TESTE DI SERIE MASCHILI

L’elenco è provvisorio, legato alla composizione del ranking ATP di lunedì 20 maggio e salvo annunci di assenze. Lehecka non ci sarà.

1 Djokovic (SRB)

2 Sinner (ITA)

3 Alcaraz (ESP)

4 Medvedev o Zverev (GER) a seconda del risultato della finale di Roma

5 Zverev (GER) o Medvedev a seconda del risultato della finale di Roma

6 Rublev

7 Ruud (NOR)

8 Hurkacz (POL)

9 Tsitsipas (GRE)

10 Dimitrov (BUL)

11 de Minaur (AUS)

12 Fritz (USA)

13 Rune (DEN)

14 Paul (USA)

15 Shelton (USA) o Jarry (CHI) a seconda del risultato della finale di Roma

16 Humbert (FRA) o Shelton (USA) a seconda del risultato della finale di Roma

17 Jarry (CHI) o Humbert (FRA) a seconda del risultato della finale di Roma

18 Khachanov

19 Bublik (KAZ)

20 Baez (ARG)

21 Auger-Aliassime (CAN)

22 Mannarino (FRA)

23 F. Cerundolo (ARG)

24 Tabilo (CHI)

25 Tiafoe (USA)

26 Griekspoor (NED)

27 Korda (USA)

28 Etcheverry (ARG), Musetti (ITA) o Fils (FRA) a seconda del risultato del Challenger di Torino

29 Musetti (ITA) o Fils (FRA) a seconda del risultato del Challenger di Torino

30 Navone (ARG) o Musetti (ITA) a seconda del risultato del Challenger di Torino

31 Norrie (GBR), Fils (FRA) o Arnaldi (ITA) a seconda del risultato del Challenger di Torino

32 Davidovich Fokina (ESP), Fils (FRA) o Arnaldi (ITA) a seconda del risultato del Challenger di Torino

TESTE DI SERIE FEMMINILI

1 Swiatek (POL)

2 Sabalenka

3 Gauff (USA)

4 Rybakina (KAZ)

5 Pegula (USA)

6 Vondrousova (CZE)

7 Sakkari (GRE)

8 Zheng (CHN)

9 Jabeur (TUN)

10 Ostapenko (LAT)

11 Kasatkina

12 Collins (USA)

13 Paolini (ITA)

14 Haddad Maia (BRA)

15 Muchova (CZE)

16 Keys (USA)

17 Svitolina (UKR)

18 Alexandrova

19 Samsonova

20 Kostyuk (UKR) o Navarro (USA) a seconda del risultato del WTA 125 di Parigi

21 Azarenka o Kostyuk (UKR) a seconda del risultato del WTA 125 di Parigi

22 Pavlyuchenkova o Azarenka a seconda del risultato del WTA 125 di Parigi

23 Navarro (USA) o Pavlyuchenkova a seconda del risultato del WTA 125 di Parigi

24 Garcia (FRA)

25 Kalinskaya

26 Krejcikova (CZE)

27 Boulter (GBR)

28 Noskova (CZE)

29 Cirstea (ROU)

30 Mertens (BEL)

31 Kudermetova

32 Yastremska (UKR)