Quando gioca Sinner al Roland Garros? Le ipotesi per la data scese da 3 a 2

Ancora due giorni di attesa prima della partenza ufficiale del Roland Garros 2024, che comincerà a livello di main draw (mentre le qualificazioni si stanno disputando da inizio settimana) domenica 26 maggio. Dopo il sorteggio, che ha delineato il tabellone principale e tutti i vari accoppiamenti del turno inaugurale, non ci resta che scoprire la data esatta d’esordio dei giocatori italiani ed in particolare di Jannik Sinner.

Il numero 2 del ranking ATP, che potrebbe scavalcare Novak Djokovic e diventare n.1 al mondo proprio al termine dello Slam parigino, è stato collocato da regolamento nella parte bassa del tabellone e se la vedrà inizialmente con l’americano Christopher Eubanks (43° nella classifica mondiale). Il debutto dell’altoatesino al Roland Garros 2024 avverrà tra domenica 26 e lunedì 27 maggio.

Già scartata l’ipotesi di martedì 28 maggio, in cui verranno disputati esclusivamente partite (di primo turno) della parte alta del tabellone. Giocare domenica consentirebbe a Sinner di sfruttare ben due giorni di riposo (lunedì e martedì) in vista del suo match successivo, in caso di vittoria, mentre se dovesse scendere in campo lunedì avrebbe comunque a disposizione più tempo per recuperare dal problema all’anca che lo ha costretto a saltare Roma.