Quando gioca Jannik Sinner al Roland Garros? Le tre date possibili per il debutto

Jannik Sinner scenderà in campo al Roland Garros. Il tennista italiano ha sciolto le riserve dopo i fastidi all’anca che gli avevano impedito di partecipare agli Internazionali d’Italia e prenderà parte al secondo Slam della stagione, in programma sulla terra rossa di Parigi dal 26 maggio al 9 giugno. Il fuoriclasse altoatesino cercherà di farsi largo sul mattone tritato della capitale francese, dopo aver vinto gli Australian Open, l’ATP 500 di Rotterdam e il Masters 1000 di Miami, issandosi al secondo posto del ranking ATP.

Jannik Sinner, che ora va a caccia del numero 1 del mondo attualmente nelle mani del serbo Novak Djokovic, dovrà aspettare giovedì 23 maggio (ore 14.00) per conoscere il proprio cammino in questo torneo. Il 22enne attenderà infatti di conoscere l’esito del sorteggio per sapere il suo avversario all’esordio (ammesso che non sia un qualificato, in quel caso dovrà aspettare qualche giorno ancora) e per farsi un’idea dei possibili rivali che incrocerà lungo il proprio cammino.

Quando debutterà Jannik Sinner al Roland Garros? Ci sono tre possibili date per il suo esordio nello Slam, ovvero tre giorni differenti in cui si potrebbe disputare il match di primo turno: domenica 26 maggio, lunedì 27 maggio, martedì 28 maggio. In uno di questi tre giorni vedremo all’opera il nostro portacolori, il giorno esatto verrà comunicato soltanto a ridosso dell’evento.

QUANDO DEBUTTA JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS?

