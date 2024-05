Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Riccione-Cento: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi venerdì 17 maggio va in scena la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 179 km da Riccione a Cento. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata decisamente tranquilla e dedicata ai velocisti prima della cronometro di domani e della micidiale tappa di montagna in programma domenica.

Il percorso è completamente pianeggiante, non c’è letteralmente un metro di salita: una vera e propria tavola da biliardo che non lascia spazio all’immaginazione. La tredicesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Emilia-Romagna. Vengono attraversate le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna-Ferrara. Partenza alle ore 13.00, arrivo attorno alle ore 17.05-17.25 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Venerdì 17 maggio

Ore 13.00 Partenza

Ore 17.05-17.25 (circa) Arrivo

RICCIONE-CENTO GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI RIMINI: Riccione, Sant’Arcangelo di Romagna.

PROVINCIA DI FORLÌ CESENA: Savignano sul Rubicone, Budrio, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Villanova.

PROVINCIA DI RAVENNA: Faenza, Granarolo, Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice.

PROVINCIA DI BOLOGNA: Spazzate Sassatelli, Sant’Antonio, Molinella, Baricella, Altedo, San Pietro in Casale, Pieve di Cento.

PROVINCIA DI FERRARA: Cento.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.