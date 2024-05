Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Genova-Lucca: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi mercoledì 8 maggio va in scena la quinta tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 178 km da Genova a Lucca. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata mossa e che potrebbe riservare delle sorprese, tra fughe da lontano e attacchi nel finale. Tornerà la tensione in gruppo dopo un paio di frazioni riservate ai velocisti.

I primi 62 km condurranno verso il Passo del Bracco, un GPM di terza categoria. A seguire un tratto in discesa e 70 km pianeggianti prima di imboccare lo strappo di Montemagno (GPM di quarta categoria), dalla cui cima mancheranno 22 chilometri al traguardo. La quinta tappa del Giro d’Italia si snoda tra Liguria e Toscana. Vengono attraversate le province di Genova, Spezia, Massa Carrara, Lucca. Partenza alle ore 12.45, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.30 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO GENOVA-LUCCA, TAPPA OGGI GIRO D’TALIA 2024

Martedì 7 maggio

Ore 12.45 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

GENOVA-LUCCA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI GENOVA: Genova, Nervi, Sori, Recco, Ruta, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Bracco.

PROVINCIA DI LA SPEZIA: Passo del Bracco, Mattarana, Carrodano, Borghetto di Vara, Padivarma, Piano Madrignano, Ceparana.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA: Ponte di Albiano.

PROVINCIA DI LA SPEZIA: Santo Stefano di Magra, Sarzana, Luni.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA: Carrara, Massa.

PROVINCIA DI LUCCA: Pietrasanta, Capezzano Pianore, Camaiore, Montemagno, San Martino in Freddana, Monte San Quirico, Lucca.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.