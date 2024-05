Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Foligno-Perugia: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi venerdì 10 maggio va in scena la settima tappa del Giro d’Italia 2024: una cronometro individuale di 40,6 km da Foligno a Perugia. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con un’insidiosissima prova contro il tempo che sicuramente scombussolerà la classifica generale e che darà il segno in vista della frazione in montagna di sabato.

Il percorso è impegnativo: prima 34 chilometri pianeggianti, poi a Ponte Valleceppi si imboccherà la salita finale di 6,6 km che condurrà a Perugia (tratto iniziale di 1300 metri all’11%). La settima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Umbria. Viene attraversata la provincia di Perugia. Partenza alle ore 13.10 per il primo corridore, arrivo attorno alle ore 17.10 per la maglia rosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la settima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Venerdì 10 maggio

Ore 13.10 Partenza primo corridore

Ore 17.10 circa Arrivo ultimo corridore

FOLIGNO-PERUGIA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI PERUGIA: Foligno, Spello, Capitan Loreto, Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Ospedalicchio, Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi, Casaglia, Monteluce, Perugia.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.