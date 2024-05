Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Alpago-Bassano del Grappa: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi sabato 25 maggio va in scena la ventesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 184 km da Alpago a Bassano del Grappa. La Corsa Rosa entra nella suo weekend conclusivo con quella che può essere considerata la tappa più difficile nel corso delle tre settimane. Il gruppo deve affrontare 4.200 metri di dislivello e si attendono gli ultimi fuochi di artificio nella lotta per la classifica generale.

Bisognerà scalare il Monte Grappa per due volte: la prima dopo 88 km, la seconda dopo 135 km. Si tratta di una salita durissima: 18,1 km all’8,1% di pendenza media con punte del 14%. Un doppio prima categoria che metterà a dura prova gli atleti, il secondo GPM si troverà a 29 km dal traguardo: 9 km in discesa, poi 1500 metri in salita verso il Pianaro, altri 16 km in discesa e gli ultimi quattro chilometri pianeggianti.

La ventesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Veneto. Vengono attraversate le province di Belluno, Treviso, Vicenza. Partenza alle ore 11.40, arrivo attorno alle ore 16.55-17.40 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la ventesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Sabato 25 maggio

Ore 11.40 Partenza

Ore 16.55-17.40 (circa) Arrivo

ALPAGO-BASSANO DEL GRAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI BELLUNO: Alpago, Sella di Fadalto.

PROVINCIA DI TREVISO: Nove, Vittorio Veneto, Revine, Tarzo, Muro di Ca’ del Poggio, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Ponte di Vidor, Crocetta del Montello, Cornuda, Pederobba, Possagno, Crespano del Grappa, Semonzo del Grappa, Campocroce, Monte Grappa.

PROVINCIA DI VICENZA: Ponte San Lorenzo, Il Pianaro, Campo Solagna, Romano d’Ezzelino.

PROVINCIA DI TREVISO: Semonzo del Grappa, Campocroce, Monte Grappa.

PROVINCIA DI VICENZA: Ponte San Lorenzo, Il Pianaro, Campo Solagno, Romano d’Ezzelino, Bassano del Grappa.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.