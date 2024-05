Perché sono stati sospesi i match dell’ATP di Roma: i punteggi delle partite interrotte

In primavera, esiste un’immancabile legge di Roma che qualunque capitolino ben conosce. Spesso e volentieri non importa quanto sole ci sia: nel pomeriggio verrà la pioggia. E quest’oggi è arrivata, sospendendo ancora una volta le partite nel pomeriggio.

Programma in pieno svolgimento al Foro Italico di Roma, quando i match sono stati sospesi per far posto all’ira di Giove Pluvio. Di seguito i confronti che si stavano disputando.

In campo maschile, Giulio Zeppieri era avanti 7-6(2) 4-3 su Matteo Gigante, che era al servizio e sotto 15-30. Inoltre, Roman Safiullin era avanti contro il francese Corentin Moutet per 6-3 6-6, con il russo che stava servendo sotto 0-1 nel tie-break. Aveva appena chiuso il primo set, invece, il serbo Miomir Kecmanovic: 6-4 0-1 e servizio contro l’USA Brandon Nakashima.

Tra le donne, invece, fermati quattro match. Anzi, uno, quello tra la colombiana Camila Osorio e l’americana Madison Keys, neanche ha fatto in tempo a iniziare, con le due già a scaldarsi. Per il resto, la cinese Yafan Wang stava guidando per 5-4 sull’americana Katie Volynets con un break per parte. Per Naomi Osaka dominio interrotto: la giapponese era avanti 6-3 3-1 e palla break ai vantaggi sull’ucraina Marta Kostyuk. Infine, 2-2 con palla del 3-2 per la rumena Jaqueline Cristian sulla russa Elina Avanesyan.